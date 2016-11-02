Борги "Чорноморнафтогазу" досягли 12,8 мільярда – глава компанії

20:37, 02 листопада 2016
Енергетика
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Загалом "Чорноморнафтогаз" заборгував близько 12,8 мільярда гривень, з них 11 мільярдів гривень – це борги перед "Нафтогазом України".

Фото УНІАН

Борги державної компанії "Чорноморнафтогаз", яка до анексії Криму навесні 2014 року видобувала природний газ на шельфі Чорного моря, на сьогодні зросли до 12,8 мільярда гривень, у зв'язку з тим, що компанія не може повноцінно виконувати господарську діяльність.

Про це повідомила голова компанії Світлана Нєжнова під час засідання комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу.

"Вся кредиторська заборгованість на сьогодні лежить на легітимному "Чорноморнафтогазі" - це близько 12,8 мільярда гривень, з яких 11 мільярдів гривень – це борги перед "Нафтогазом України", - сказала Нєжнова, додавши, що борг перед держхолдингом був утворений після того, як у 2011-2012 роках "Чорноморнафтогаз" брав у "Нафтогазу" безвідсоткові кредити для розробки родовищ газу на шельфі Чорного моря, які врешті-решт були захоплені Росією.

Також вона повідомила, що на сьогодні компанія є учасником багатьох судових процесів, а кількість її працівників становить всього 30 осіб.

За словами Нєжнової, компанія також має платити за спецдозвіл на видобування газу, якими вона може скористатися в результаті анексії Криму.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті анексії Криму Росією 2014 року українська компанія "Чорноморнафтогаз" втратила свої основні активи (наприклад, бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

У вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражний виробництво з метою захисту своїх прав прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах у Чорному морі,  Азовському морі та Керченській протоці.

Тоді заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що Україна подала позов проти Росії, щоб змусити країни-агресора компенсувати понесені збитки від видобутку українських ресурсів (нафти і газу) на шельфі Азовського і Чорного морів, а також екологічні наслідки господарської діяльності російських компаній.

2 листопада голова компанії Світлана Нєжнова повідомила, що щорічно, використовуючи активи і родовища "Чорноморнафтогазу", Росія незаконно видобуває 2 мільярди кубометрів на шельфі Чорного моря.

Довідка УНІАН. "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі "Чорноморнафтогазу" знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу – 58,56 мільярда кубометрів, по газовому конденсату – 1231 тисяча тонн, по нафті – 2530 тисяч тонн.

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