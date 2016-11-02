Борги "Чорноморнафтогазу" досягли 12,8 мільярда – глава компанії

Борги державної компанії "Чорноморнафтогаз", яка до анексії Криму навесні 2014 року видобувала природний газ на шельфі Чорного моря, на сьогодні зросли до 12,8 мільярда гривень, у зв'язку з тим, що компанія не може повноцінно виконувати господарську діяльність.

Про це повідомила голова компанії Світлана Нєжнова під час засідання комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу.

"Вся кредиторська заборгованість на сьогодні лежить на легітимному "Чорноморнафтогазі" - це близько 12,8 мільярда гривень, з яких 11 мільярдів гривень – це борги перед "Нафтогазом України", - сказала Нєжнова, додавши, що борг перед держхолдингом був утворений після того, як у 2011-2012 роках "Чорноморнафтогаз" брав у "Нафтогазу" безвідсоткові кредити для розробки родовищ газу на шельфі Чорного моря, які врешті-решт були захоплені Росією.

Також вона повідомила, що на сьогодні компанія є учасником багатьох судових процесів, а кількість її працівників становить всього 30 осіб.

За словами Нєжнової, компанія також має платити за спецдозвіл на видобування газу, якими вона може скористатися в результаті анексії Криму.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті анексії Криму Росією 2014 року українська компанія "Чорноморнафтогаз" втратила свої основні активи (наприклад, бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

У вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражний виробництво з метою захисту своїх прав прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

Тоді заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що Україна подала позов проти Росії, щоб змусити країни-агресора компенсувати понесені збитки від видобутку українських ресурсів (нафти і газу) на шельфі Азовського і Чорного морів, а також екологічні наслідки господарської діяльності російських компаній.

2 листопада голова компанії Світлана Нєжнова повідомила, що щорічно, використовуючи активи і родовища "Чорноморнафтогазу", Росія незаконно видобуває 2 мільярди кубометрів на шельфі Чорного моря.

Довідка УНІАН. "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі "Чорноморнафтогазу" знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу – 58,56 мільярда кубометрів, по газовому конденсату – 1231 тисяча тонн, по нафті – 2530 тисяч тонн.