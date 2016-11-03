Росія незаконно видобуває на шельфі Чорного моря 2 мільярди кубометрів газу на рік – "Чорноморнафтогаз"

Про це повідомила голова української компанії "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова під час засідання комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу.

"У Криму видобуває газ російська компанія "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз", яка потрапила у всі санкційні списки. Якщо хтось задавався питанням, звідки Крим бере газ, то відповім, що Росія за допомогою цієї компанії на шельфі Чорного моря видобуває щорічно 2 млрд газу і, таким чином, забезпечує Крим", - сказала Нєжнова, додавши, що щорічна потреба Криму в газі становить 2 млрд куб. м.

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Також вона додала, що природний газ видобувається в акваторії, яка є економічною зоною України.

"Цим Російська Федерація порушує Конвенцію з морського права ООН від 1982 року", - сказала Нєжнова.

Як повідомляв УНІАН, у результаті анексії Криму Росією в 2014 році українська компанія "Чорноморнафтогаз" втратила свої основні активи (наприклад, бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

У вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражне провадження з метою захисту своїх прав прибережної держави у прилеглих до Криму морських зонах у Чорному морі Азовському морі і Керченській протоці.

Тоді заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що Україна подала позов до Росії, щоб змусити країну-агресора компенсувати збитки від видобутку українських ресурсів (нафти і газу) на шельфі Азовського і Чорного морів, а також екологічні наслідки господарської діяльності російських компаній.