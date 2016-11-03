Ціни на нафту зростають після різкого падіння напередодні

Вартість нафти в четвер перейшла до корекційного зростання після падіння днем раніше до рівнів кінця вересня на тлі максимального з 1982 року тижневого зростання запасів "чорного золота" в США, свідчать дані торгів.

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Згідно з даними торгів, сьогодні вранці вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,17% - до 47,41 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,90% - до 45,76 долара за барель, передає Прайм.

За даними міністерства енергетики США, опублікованими в середу, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 28 жовтня, зросли на 14,4 мільйона барелів - до 482,6 мільйона барелів. Аналітики вважали, що запаси за тиждень зростуть лише на 1,013 мільйона барелів.

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Настільки значне збільшення показника за тижневий період стало максимальним з 1982 року, пише агентство Блумберг. На цьому тлі вартість нафти марки Brent в середу опустилася нижче 47 доларів за барель вперше з 28 вересня, коли відбулася неофіційна зустріч країн ОПЕК і держав, що не входять в картель. Ціна нафти марки WTI впала нижче психологічної відмітки в 45 доларів за барель вперше з 28 вересня.

"Цей звіт (Міненерго США - ред.) посилює тиск на членів ОПЕК, пов'язаний з необхідністю прийти до угоди про скорочення (обсягів видобутку нафти - ред.) до моменту їх зустрічі 30 листопада", - сказав головний енергетичний стратег Macro Risk Advisors Кріс Кеттенманн.

У кінці вересня ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте щодо конкретних лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на офіційній зустрічі ОПЕК 30 листопада у Відні.