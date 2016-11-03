Україну, як собачку, 25 років тримали на газовому повідку - Порошенко

Нарощування власного видобутку газу, покликане посилити енергетичну незалежність України, це важливий пріоритет роботи української влади та інвесторів, які працюють у сфері видобутку ресурсів.

Про це сказав президент України Петро Порошенко у ході відкриття нової газової свердловини у Львівській області.

"Незалежність має важливу складову - те, чого у нас не було 25 років - енергетичну незалежність. 25 років Україну, як собачку, тримали на газовому повідку. З якими б гаслами не приходили до влади, єдине, про що вони говорили - про те, як організувати схему поставок російського газу. І тільки зараз ми зробили все можливе, щоб диверсифікувати джерела постачань енергоресурсів, - сказав Порошенко. - І ми будемо забезпечувати себе газом з Європи, і ми зробимо енергетичний комплекс держави з нульовим дефіцитом. Повинен бути фінансовий сенс в тому, щоб шукати український газ. Сьогодні ми робимо пріоритетом запуск українського газовидобутку - причому не монополізуємо, а підтримуємо чесних і справжніх інвесторів".

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Як повідомляв УНІАН, найбільша газовидобувна компанія "Укргазвидобування" в рамках стратегії "Україна-2020" планує збільшити обсяг видобутку природного газу до 20 мільярдів кубометрів в рік до 2020 року, і вже в 2017 році збільшити обсяги буріння газових свердловин майже в два рази – до 385 тисяч метрів проходки. Крім того, "Укргазвидобування" збільшить кількість свердловин до 88 штук, а до 2020 року сумарна кількість свердловин сягне 201.

Обсяг власних інвестицій компанії в розвиток видобутку складе близько 110 мільярдів гривень протягом найближчих 4 років.

Кабінет міністрів у проекті бюджету на 2017 рік планує профінансувати зростання власного видобутку природного газу в Україні і створити Фонд енергоефективності розміром в 3,5-4 мільярда, що дозволить Україні через 4-5 років вийти на повну енергонезалежність.