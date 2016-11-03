Порошенко: 25 років Україну, як собачку, тримали на газовому повідку

Про це сказав президент України Петро Порошенко під час відкриття нової газової свердловини у Львівській області.

"Незалежність має важливу складову - те, чого у нас не було 25 років - енергетичну незалежність. 25 років Україну, як собачку, тримали на газовому повідку. Хоч би з якими гаслами приходили до влади, єдине, про що вони говорили - про те, як організувати схему поставок російського газу. І тільки зараз ми зробили все можливе, щоб диверсифікувати джерела постачань енергоресурсів, - сказав Порошенко".

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"І ми будемо забезпечувати себе газом з Європи, і ми зробимо енергетичний комплекс держави з нульовим дефіцитом. Повинен бути фінансовий сенс у тому, щоб шукати український газ. Сьогодні ми робимо пріоритетом запуск українського газовидобутку - причому не монополізуємо, а підтримуємо чесних і справжніх інвесторів", - додав голова держави.