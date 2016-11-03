Рада прийняла закон про реструктуризацію боргів за газ і електроенергію підприємств ЖКГ

За прийняття відповідного законопроекту №5273 "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій і підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії" за основу і в цілому проголосували 245 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Олена Бабак повідомила, доповідаючи по законопроекту, що її комітет до другого читання доопрацював зазначений урядовий законопроект з урядом, регулятором, постачальниками послуг ЖКГ та іншими зацікавленими сторонами.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект стосується таких видів заборгованості: кредиторська заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій перед постачальником природного газу за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води та кредиторська заборгованість підприємств централізованого водопостачання та водовідведення перед постачальниками електричної енергії.

Зазначається, що першим етапом зменшення заборгованості стане проведення централізованих взаєморозрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого гарячого і холодного водопостачання та водовідведення.

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Другим етапом буде реструктуризація кредиторської заборгованості підприємств теплоенергетики за спожитий до 1 липня 2016 року природний газ, яка залишиться непогашеною станом на 31 грудня 2016 року. При цьому не буде враховуватися сума штрафних санкцій, інфляційних нарахувань та нарахованих відсотків.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Державна виконавча служба на підставі рішень суду заарештувала рахунки столичної енергокомпанії "Київенерго" через штрафних санкцій Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

За даними "Київенерго", в Україні арештовані рахунки понад 100 теплокомуненерго, що тягне за собою повне блокування їх господарської діяльності. Компанії не можуть проводити необхідні ремонтні роботи та реконструкцію теплового і електричного господарства, виплачувати податки і зарплати.

Крім цього, теплокомуненерго не могли виконувати в повній мірі зобов'язання з підготовки тепломереж до опалювального сезону.

За даними НАК "Нафтогаз України", підприємства теплокомуненерго, теплоелектроцентралі на 26 жовтня 2016 року заборгували "Нафтогазу" за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, близько 18 млрд грн, з них у 2016 році – 2,6 млрд грн.