"Енергоатом" підписав з аргентинської компанією меморандум про співпрацю в атомній енергетиці

Меморандум був підписаний сторонами 27 жовтня 2016 року в ході офіційного візиту делегації НАЕК "Енергоатом" на АЕС Атуча (Аргентина).

Згідно з повідомленням, меморандум передбачає науково-технічне співробітництво сторін у галузі мирного використання атомної енергії, обмін досвідом будівництва і безпечної експлуатації АЕС, включаючи питання підвищення безпеки, поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) та радіоактивними відходами (РАВ), реконструкції і модернізації, продовження термінів експлуатації АЕС, підготовку експлуатаційного і ремонтного персоналу.

Повідомляється, що в ході офіційного візиту делегація "Енергоатому" взяла участь у конференції з ядерної енергетики, а також у засіданнях керівної групи та виконавчого комітету міжнародної рамкової програми по співпраці в галузі ядерної енергетики IFNEC.

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"Президент "Енергоатому" також провів переговори з помічником міністра енергетики США Едвардом МакГиннисом, який є головою керівної групи IFNEC. У ході переговорів обговорювалися перспективи надання підтримки американським урядом проекту "Енергетичний міст "Україна – Європейський Союз", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України (Запорізької, Рівненської, Південно-Української та Хмельницької). На 4-х українських АЕС експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 тис. МВт. На стадії добудови, у НАЕК "Енергоатом" перебувають два енергоблоки ХАЕС сумарною потужністю 2000 МВт.

Nucleoelectrica Argentina S. A. експлуатує дві АЕС сумарною потужністю 1755 МВт. Будівництво енергоблоку №2 на АЕС Атуча розпочала в 1981 році компанія Siemens, але вже в 1984 році воно було заморожено у зв'язку з браком фінансування. У 1992 році роботи були продовжені і в 1994 році на 80% готовності знову заморожено до 2006 року, коли було прийнято рішення про добудову блока. Підключення блока до мережі відбулося 27 червня 2014 року. Всього на даний момент в Аргентині експлуатуються три атомні енергоблоки.