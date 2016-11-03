Прийняття законопроекту про зниження "зелених тарифів" несе загрозу арбітражних позовів від інвесторів до України

Про це йдеться у публікації Українських Новин.

Автор публікації підкреслює, що Україна є повноправним учасником Договору про Енергетичну хартію і несе зобов'язання перед інвесторами, в тому числі і щодо стабільності законодавства та захисту очікувань інвесторів.

А міжнародні інвестори вкрай негативно реагують на зміну правил гри на ринку, в тому числі і тарифів "заднім числом".

"Міжнародне право, в свою чергу, вкрай негативно ставиться до змін правил заднім числом, особливо якщо держава спочатку обіцяла їх довгострокову стабільність, а причина змін банально фінансова. У результаті не можна виключити, що економічний ефект від неправомірного зниження "зеленого" тарифу компенсується програшем України у низці справ інвестиційного арбітражу", - стверджує у своїй колонці в інтернет-виданні "Європейська правда" юрист фірми "Ілляшев і партнери" Дмитро Шемелин.

Юрист зазначає, що спроби європейських держав переглянути "зелені" тарифи, для того щоб зменшити їх тиск на свої економіки миттєво викликали протидію з боку інвесторів у арбітражах. Зокрема, проти Іспанії вже подано більше 20 арбітражних вимог, хоча уряд цієї країни не пішло на перегляд тарифів заднім числом, а лише вніс технічні зміни, які знизили прибутковість СЕС на близько 10%.

Думка про загрозу інвестиційних арбітражів проти держави Україна, у разі прийняття таких законодавчих ініціатив, поділяє і директор Європейсько-українського енергетичного агентства Валентина Белякова. За її словами, питання зниження тарифу для сонячних станцій з потужністю більше 10 МВт, які були введені в експлуатацію до 2016 року, складається з двох компонентів - політичного і юридичного.

"Інвестиції були вкладені під гарантії держави, що "зелений" тариф залишиться на тому ж рівні, який був затверджений при введенні станцій в експлуатацію і не буде знижуватися до 2030 року. Тому порушення цих зобов'язань може бути розцінене як таке, що не відповідають очікуванням інвестора, – зазначає Белякова, - Грунтуючись на випадки в інших країнах, де були знижені тарифи на закупівлю електроенергії, що і призвело до численних арбітражних спорах між інвестором і державою, кращою практикою є не повторювати "чужі помилки".

Белякова підкреслила, що після прийняття таких проектів закону, Україна ризикує не тільки отримати численні скарги від інвесторів і повторити шлях інших країн, але і знизити рівень довіри інших інвесторів до України, який і так на сьогоднішній день знаходиться не на найвищому рівні.

Як повідомлялося, CNBM International є найбільшим гравцем на ринку сонячної енергетики України, з середини 2014 року CNBM володіє десятьма сонячними електростанціями в південних областях України.

Депутат Ради від фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновіл зареєструвала законопроект про ретроспективне зниження коефіцієнта "зеленого" тарифу для великих СЕС (більше 10 МВт) в 1,8 рази (законопроект 5129). Причому, її законопроект спрямований на станції, вже введені в експлуатацію до 31 грудня 2015 року.