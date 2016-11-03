Порошенко відкрив Колодницьке газове родовище на Львівщині
17:57, 03 листопада 2016Енергетика
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Президент України Петро Порошенко відкрив Колодницьке газове родовище на Львівщині.
Президент України Петро Порошенко / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття також взяли участь міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик та глава Адміністрації президента України Ігор Райнін.
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«Сьогодні ми робимо пріоритетним напрямком запуск українського газовидобування, причому не монополізуємо через державні преференції, а підтримуємо. Нарешті держава повернулася обличчям до чесних, справжніх українських інвесторів», - зазначив президент.
«Запалюємо символічний факел, який знаменує відкриття Колодницького газового родовища», - заявив Порошенко.
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