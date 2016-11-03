Україна вибудовує енергетичну незалежність країни, незважаючи на війну на сході - Порошенко

Україна, незважаючи на тривалі бойові дії на сході країни, вибудовує свою енергетичну незалежність і забезпечує достатню кількість ресурсів для забезпечення громадян теплом та світлом.

Про це сказав президент України Петро Порошенко під час відкриття нової газової свердловини у Львівській області.

"Ми збільшили частку атомної енергетики, накопичили достатню кількість вугілля, газу. Всі розмови про те, що Україна залишиться без тепла, почнуться віялові відключення, закінчилися. Незважаючи на війну, ми вибудовуємо енергетичну незалежність країни", - сказав Порошенко.

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Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав реальним досягнення енергетичної незалежності України в найближчі роки і закликав видобувні компанії вже в 2017 році наростити обсяги видобутку газу "на 500 мільйонів кубометрів і більше". Гройсман підкреслював, що держава готова інвестувати в проекти енергоефективності та економії енергоресурсів, так і збільшення видобувних потужностей.

Кабінет міністрів у проекті бюджету на 2017 рік планує профінансувати зростання власного видобутку природного газу в Україні та створити Фонд енергоефективності розміром 3,5-4 мільярди гривень.