Держатомрегулювання схвалила попередній звіт з аналізу безпеки ЦСВЯП

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) схвалила висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки за попереднім аналізом безпеки Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), повідомила прес-служба НАЕК "Енергоатом".

Відповідну постанову було прийнято на засіданні колегії 3 листопада.

"Таким чином, колегія підтвердила, що проект ЦСВЯП відповідає вимогам з ядерної та радіаційної безпеки. Згідно з постановою колегії, окремі проектні рішення, обгрунтування безпеки яких у попередньому звіті викладено коротко, будуть деталізовані на наступній стадії проектування ЦСВЯП. Схвалене ДІЯРУ висновок буде направлено на розгляд та затвердження в Державну архітектурно-будівельну інспекцію України", - йдеться в повідомленні.

Виступаючи на колегії, президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський зазначив необхідність якнайшвидшого розгляду питань, пов'язаних з будівництвом ЦСВЯП. "Технології та проектні рішення, вибрані для будівництва Централізованого сховища, відповідають міжнародним вимогам до поводження з радіоактивними матеріалами і забезпечують надійне та безпечне зберігання відпрацьованого палива з українських АЕС. Техніко-економічне обґрунтування ЦСВЯП пройшло державну екологічну експертизу і отримала позитивний висновок. На сьогодні всі організаційно-правові питання щодо будівництва сховища вирішені. Зволікання з початком будівництва сховища спричинить подальші фінансові втрати для України, тоді як введення його в експлуатацію істотно підвищить енергетичну безпеку держави", - цитує Недашковського прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal був підписаний ще в кінці 2004 року, проте з ряду причин, в тому числі через зміни політичної кон'юнктури і економічної кризи 2008 року, проект був фактично заморожений.

У квітні 2016 року Недашковський заявив про перенесення терміну запуску ЦСВЯП на кінець 2018 року через відсутність коштів для фінансування проекту і проблем з наданням земельної ділянки для сховища. У той же час проектування і державна експертиза ЦСВЯП будуть завершені до кінця 2016 року. За словами голови Державної інспекції з ядерного регулювання Сергія Божка, будівництво сховища буде виконано у відповідності з міжнародними стандартами ядерної безпеки.

12 жовтня 2016 року Кабмін прийняв рішення про виділення земельних ділянок загальною площею 45,2 га в зоні відчуження (Київська обл) під будівництво ЦСВЯП.

Згідно з інформацією "Енергоатому", через відсутність власного сховища Україна щорічно витрачає 200 мільйонів доларів на оплату послуг російської компанії "Росатом" з вивезення та переробки відпрацьованого палива на території РФ.