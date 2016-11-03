Місто Теплодар Одеської області через борги залишається без опалення

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної ради, голова облради Анатолій Урбанський провів з цього питання екстрену нараду, на якій були присутні мер Теплодара Михайло Жовнір, начальник Головного управління ДСНС в області Віктор Федорчак, а також керівники відповідних обласних підрозділів.

Зазначалося, що на останній позачерговій сесії Теплодарської міської ради не вдалося розв‘язати проблему з опаленням. Керівництво міста сподівається на підтримку обласної влади.

Як повідомили в прес-службі, на нараді було вирішено, що «завтра, 4 листопада, в Теплодарській міськраді відбудеться позачергова сесія, на якій керівництво і депутати міста повинні прийняти остаточне рішення про повернення тепла».

Відзначається, що без тепла залишаються будинки, медичні та навчальні заклади. Тепла немає, тому що НАК «Нафтогаз» України» не укладає угоду з комунальним підприємством «Одеська ТЕЦ №2» через наявну заборгованість.

Як розповіли в прес-службі, у дитячих садочках міста вихованці сплять в одязі, і, якщо до кінця листопада не вирішиться питання теплопостачання, школи і дитсадки тимчасово закриють.

Крім того, велика ймовірність виходу з ладу непідключеної до теплоносія опалювальної системи при зниженні температури повітря до нуля градусів і менше.

Планується, що в Теплодарі, де проживає 10 тис. людей, найближчим часом почнуть функціонувати стаціонарні пункти обігріву.

За даними прес-служби НАК «Нафтогаз» України», постачання газу і тепла для Теплодара блокуються через відмову нового постачальника тепла, призначеного міською владою, стати правонаступником попереднього постачальника.

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Пояснюється, що в опалювальному сезоні 2015-2016 рр. виробництвом тепла для міста займалося ТОВ «Теплодаренерго», яке нагромадило борги за спожитий газ у розмірі близько 3,6 млн грн. При цьому рівень оплати за газ в 2016 році в ТОВ становив 67%.

«Після завершення опалювального сезону влада Теплодара розірвала договір оренди устаткування з ТОВ «Теплодаренерго» і передала функції теплопостачальника ДКП «Одеська ТЕЦ-2», - повідомили в прес-службі.

Однак новий суб'єкт господарювання відмовляється ставати правонаступником за борговими зобов'язаннями попередника. НАК «Нафтогаз» України», в свою чергу, не укладає договір на поставку енергоносіїв.