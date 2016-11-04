Єгипет після девальвації нацвалюти підвищив ціни на бензин і дизельне паливо

Єгипет підвищив відпускні ціни на бензин і дизельне паливо на наступний день після девальвації курсу національної валюти, повідомила в п'ятницю Єгипетська нафтова корпорація.

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Ціна на найпопулярніший бензин АІ-92 зросла на 35% - до трьох з половиною єгипетських фунтів за літр (0,23 долара США), пише Прайм.

Єгипет дотує бензин, тому після підвищення цін держава зможе скоротити витрати за цією статтею.

Скорочення дотацій було однією з головних вимог Міжнародного валютного фонду, який повинен до кінця 2016 року виділити кредит для Єгипту в розмірі 12 мільярдів доларів.

Центробанк Єгипту оголосив про рішення ввести з 3 листопада плаваючий курс національної валюти, щоб підтримати економіку. До кінця дня долар коштував 15,25 єгипетських фунтів. Раніше встановлений державою курс валюти довгий час тримався на позначці в 8,88 фунта за один долар.