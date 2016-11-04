Кабмін хоче до кінця листопада створити компанію-оператора української ГТС

Кабінет міністрів України в рамках реформування державного енергохолдингу «Нафтогаз України» має намір до кінця листопада створити нову компанію - оператора газотранспортної системи, а саме - акціонерне товариство «Магістральні газопроводи України». Як повідомили в прес-службі уряду, про це поінформував віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон за підсумками засідання робочої групи з реформування НАК «Нафтогаз України».

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«Робоча група затвердила проект плану дій з корпоративного управління оператора ГТС України. Тепер Міненерговугілля має підготувати документ до розгляду на найближчих засіданнях уряду. Крім того, найближчим часом на розгляд уряду має бути винесено й проект постанови про створення ПАТ «Магістральні газопроводи України», - цитує прес-служба Кістіона.

За словами Кістіона, робоча група також переглянула план реструктуризації «Нафтогазу», однак усі доповнення та зміни повинен розглянути і затвердити Кабінет міністрів не пізніше кінця листопада.

«Ми повинні якомога швидше прийняти всі документи. Реформа «Нафтогазу» - це зобов'язання, яке Україна взяла на себе в рамках Третього енергетичного пакета, і ми повинні його виконувати. Думаю, що протягом місяця уряд затвердить актуалізований план реструктуризації НАК «Нафтогаз України» та документи, необхідні для створення ПАТ «Магістральні газопроводи України», - сказав Кістіон.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу й нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2015 році уряд ініціював реформу «Нафтогазу» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакета Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування та постачання палива кінцевим споживачам. Тоді ж - у 2015 році - Кабмін ініціював передачу «Нафтогазу» з управління Міненерговугілля в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Навесні цього року було завершено формування наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Поділ «Нафтогазу» - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей період Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку представляли різні моделі функціонування компанії.

22 вересня 2016 року Кабмін ухвалив постанову, якою вивів держхолдинг «Нафтогаз України» з підпорядкування Мінекономрозвитку й перепідпорядкував собі з тим, щоб надалі колегіально здійснювати управління компанією. Крім того, Кабінет міністрів України затвердив план реструктуризації "Нафтогазу України", що передбачає передачу під окрему юрисдикцію новим компаніям-операторам діяльності з транспортування та зберігання природного газу.