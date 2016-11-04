"Укрнафта" прогнозує зниження видобутку нафти в 2017 році

13:30, 04 листопада 2016
Енергетика
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Причинами скорочення нафтовидобутку стали високі податки та невирішене питання податкової заборгованості компанії.

REUTERS

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" прогнозує зниження рівня видобутку сирої нафти 2017 року на 15% у зв'язку з високим рівнем оподаткування і невирішеним питанням податкової заборгованості компанії.

Про це повідомляє прес-служба "Укрнафти".

"За прогнозами компанії, 2017 року "Укрнафта" чекає скорочення видобутку нафти на 15%", – повідомили в прес-службі, додавши, що при збереженні високих ставок рентної плати за видобуток нафти та газового конденсату і відсутності рішення з питання "історичної" податкової заборгованості компанія не матиме достатніх коштів для реалізації інвестиційної програми.

"У січні-вересні 2016 року компанія направила на інвестпрограму 391 мільйон гривень, що складає лише 15% від мінімально необхідного рівня. Для збереження поточного обсягу видобутку необхідно щорічно інвестувати мінімум 2,6 мільярда гривень в оновлення обладнання, ремонт існуючих і буріння нових свердловин", – наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за дев'ять місяців 2016 року "Укрнафта" знизила видобуток нафти на 10%, газу – на 14%, а виробництво зрідженого газу – на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також повідомляється, що на сьогодні розмір рентної плати за використання надр для видобутку нафти та конденсату на глибині до 5 тис. м становить 45%, для більш глибоких покладів – 21%. Ставки ренти за видобуток природного газу становлять 29% і 14% відповідно.

"Раніше "Укрнафта" виступала з пропозицією зрівняти ставки ренти за видобуток нафти і природного газу. Згідно з дослідженням аудиторської компанії Deloitte, у країнах ЄС середня ставка ренти та аналогічних податків на видобуток вуглеводнів становить 12%", – підкреслили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року головою "Укрнафти" було призначено Марка Роллінса. За час перебування на посаді він стабілізував фінансове становище компанії, заплативши рекордну суму дивідендів, і забезпечив поточну сплату податків.

До кінця 2015 року Роллінс для порятунку компанії запропонував розробити і затвердити план досудової санації "Укрнафти", але цей план все ще не затверджений. Його прийняття є вкрай важливим для фінансового оздоровлення компанії і вирішення питання податкової заборгованості, яка вже досягла 12 мільярдів гривень, а також для стабілізації і нарощування рівня видобутку вуглеводнів.

Наприкінці жовтня голова "Укрнафти" Роллінс повідомив, що його компанія звернулася до державних органів з ініціативою знизити ставку рентної плати за видобуток сирої нафти з нинішнього рівня в 45% до 29% від товарної вартості видобутої сировини.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.

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