Канадська Enbridge може розпродати активи на $4,5 мільярда

Найбільша трубопровідна компанія Канади Enbridge планує отримати від можливої розпродажу активів 5-6 мільярдів канадських доларів (3,74-4,49 мільярда доларів США), повідомляє Reuters.

Глава компанії заявив, що додатковий розпродаж активів є можливим і залежить від низки причин, у тому числі від їх оцінок.

Читайте такожКанадські нафтовики почали повертатися до роботи після пожеж

У вересні Enbridge повідомила, що протягом року планує продати активи на 2 мільярда канадських доларів, а ще через кілька тижнів стало відомо про продаж компанією трубопровідної системи South East Saskatchewan за 1 мільярд канадських доларів Tundra Energy Market Ltd.

У вересні Enbridge також домовилася про купівлю Spectra Energy Corp в рамках угоди, оціненої в 28 мільярдів доларів, в результаті якої буде створено найбільшу в Північній Америці інфраструктурну компанію. Операцію буде закрито в першому кварталі 2017 року.