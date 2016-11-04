Україна розраховує наростити видобуток газу в 2017 році на 500-700 мільйонів кубометрів - Гройсман

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного із телеканалів у п'ятницю ввечері.

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«Ми збільшуємо на 500-700 млн кубометрів газу в 2017 році, і наростимо до 2020 року достатньо, щоб нам вистачило власного газу. Ми будемо використовувати свій газ, якого нам вистачить. І ми не будемо витрачати гроші на імпортний газ», - запевнив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН раніше, найбільша газовидобувна компанія в Україні "Укргазвидобування" планує збільшити видобуток природного газу в 2017 році, порівняно з прогнозованим показником за весь 2016 рік, на 500-600 мільйонів кубометрів – до 15 мільярдів кубометрів.