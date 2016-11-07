Ціни на нафту зростають після падіння в п'ятницю

Ціни на нафту відкривають тиждень в зеленій зоні, повідомляє Прайм.

"До 6:50 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,94% - до 46,01 долара за барель, ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,13%, до 44,57 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що разом з тим на ринку домінують негативні настрої. Інвестори скептично ставляться до анонсованого угоди між країнами ОПЕК і Росії щодо обмеження видобутку нафти. Планується, що документ може бути підписаний на майбутньому саміті в листопаді країн картелю.

Однак, цілий ряд моментів, як і раніше залишається неузгодженим. "Досягнення домовленостей щодо деталей для кожної з країн все ще залишається складним завданням", - відзначають аналітики Barclays.

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Наприкінці вересня ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте по конкретним лімітам для кожної з країн організації домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на офіційній зустрічі ОПЕК 30 листопада у Відні.

Крім того, тиск на нафтові ціни чинить зростання бурової активності в США. Так, згідно з даними американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, за підсумками що завершився 4 листопада робочого тижня, число бурових установок у США зросла на 12 одиниць, або на 2,1%, до 569 одиниць. Кількість нафтових бурових установок зросла на 9 одиниць, або на 2%, до 450 штук. Число газодобувних установок збільшилася на 3 одиниці, або на 2,63%, і склало 117 штук.