Оман готовий скоротити нафтовидобуток на 5-10%

Найбільший нефтепроизводитель на Близькому Сході за межами ОПЕК султанат Оман готовий піти на скорочення видобутку нафти на 5-10% у разі досягнення відповідних домовленостей нафтовидобувними країнами, повідомляє Прайм з посиланням на міністра нафти і газу Оману Мухаммеда Хамада аль-Румхи.

"У першу чергу, ми виступаємо за скорочення нафтовидобутку і досягнення угоди між нафтовидобувачами про це, в такому випадку Оман готовий скоротити видобуток на 5-10%, другий варіант для нас - це заморожування", - зазначив міністр.

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За його словами, навіть досягнення угоди про заморожування нафтовидобутку буде перемогою, інакше постраждають самі нафтовидобувні країни.

ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі 28 вересня погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте по конкретним лімітам для кожної з країн організації домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на офіційній зустрічі ОПЕК, яка відбудеться 30 листопада у Відні. Організація розраховує на приєднання до заходів щодо стабілізації ринку низки інших нафтовидобувних країн, насамперед Росії.