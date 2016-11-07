Транзит російського газу через Україну з початку року зріс на 20%

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-жовтень 2016 року зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 65,3 мільярда кубометрів, повідомляє прес-служба "Укртрансгазу", оператора газотранспортної системи України.

Читайте також"Газпром" знову попросив Україну збільшити на 20% транзит газу

Згідно з повідомленням, у жовтні обсяг транзиту становив 8 мільярдів кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 мільярда кубометрів, за 2015 рік - збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 мільярда кубометрів.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу.