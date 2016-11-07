Україна скоротила закачування газу до підземних сховищ на 33%

Україна за січень-жовтень 2016 року закачала до підземних сховищ природного газу (ПСГ), оператором яких є держкомпанія "Укртрансгаз", 6,4 мільярда кубометрів "блакитного палива", що на 33% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Всього за 10 місяців поточного року в газові сховища було закачано 6,4 мільярда кубометрів "блакитного палива", що на 33% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 4 листопада в ПСГ зберігалося 14,4 мільярда кубометрів газу, а його добовий відбір становив 17,6 мільйона кубометрів.

За інформацією прес-служби, в жовтні в ПСГ було закачано 494,4 мільйона кубометрів газу і відібрано – 279,1 мільйона кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні уряд затвердив графік підготовки до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні скласти не менше 17 мільярдів кубометрів. При цьому, за оцінками НАК "Нафтогаз України", запас газу в 14,5 мільярда кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

16 жовтня Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір. Протягом тижня з 28 жовтня по 4 листопада 2016 року запаси в ПСГ скоротилися на 0,9% до 14,389 мільярда кубометрів.