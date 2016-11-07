"Газпром" вирішив заощадити на будівництві "Сили Сибіру"

"Газпром" скоротив у 2016 році інвестиції в будівництво трубопроводу "Сила Сибіру" з 1,45 мільярда доларів до 1,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на меморандум нового випуску єврооблігацій концерну.

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Таким чином, заплановані інвестиції "Газпрому" в трубопровід знизяться на 17%. При цьому загальна оцінка витрат на будівництво "Сили Сибіру" залишилася без змін - на рівні 12,6 мільярда доларів.

Зазначається, що "Газпром" і китайська компанія CNPC в травні 2014 року підписали контракт на будівництво газопроводу "Сила Сибіру" з Росії в Китай протяжністю близько 3 тисячі кілометрів.

Згідно з контрактом, зі "східного маршруту" буде здійснюватися поставка 38 мільярдів кубометрів газу на рік протягом 30 років.