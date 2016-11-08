ОПЕК прогнозує зростання попиту на нафту в світі

09:50, 08 листопада 2016
Енергетика
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Попит на нафту в світі до 2021 року становитиме 99,2 мільйона барелів на день (проти 93 мільйона барелів на день в 2015 році), що на 1 мільйон барелів на день більше минулорічного прогнозу.

Ілюстрація REUTERS

Попит на нафту в світі зросте в період 2015-2040 років на 17,6% - до 109,4 мільйона барелів на день, при цьому більшу частину приросту будуть компенсувати країни, що входять до ОПЕК, частка нафти яких в загальних світових постачаннях рідких вуглеводнів зросте в прогнозований період до 37% з 34%, йдеться в базовому сценарії щорічного прогнозу ОПЕК - World Oil Outlook (WOO) 2016.

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Попит на нафту в світі до 2021 року становитиме 99,2 мільйона барелів на день (проти 93 мільйона барелів на день в 2015 році), що на 1 мільйон барелів на день більше минулорічного прогнозу, повідомляє Прайм.

Поліпшення показника пов'язано з низькими прогнозами за цінами на нафту в середньостроковій перспективі, що, як очікується, буде мати сильніший вплив, ніж очікування низького середньострокового економічного зростання і розширення політики енергоефективності. У довгостроковій перспективі додаткові заходи в галузі енергоефективності та потенціал розвитку нових технологій, таких як, транспортні засоби на альтернативному паливі, призведуть до того, що попит на нафту в 2040 році становитиме 109,4 мільйона барелів на день, що на 0,4 мільйона барелів на день менше порівняно з прогнозом 2015 року.

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При цьому постачання рідких вуглеводнів у світі до 2021 році зростуть до 99,4 мільйона барелів на день проти 95,1 мільйона барелів на день в 2015 році. Аналітики ОПЕК очікують поступового зростання видобутку рідких вуглеводнів країнами поза ОПЕК до 2021 року, коли він становитиме 58,6 мільйона барелів на день проти 56,9 мільйона барелів на день в 2015 році. В 2027 році видобуток в країнах, що не входять до організації, як очікується, становитиме 61,4 мільйона барелів на день, скоротившись згодом до 58,9 мільйона барелів на день в 2040 році. В результаті, середня вартість бареля нафти в номінальному вираженні зросте до 155 доларів (92 долара в цінах 2015 року).

Видобуток нафти країнами поза ОПЕК при цьому буде рости до 42,9 мільйона барелів на день до 2021 року з 42,5 мільйона барелів на день в 2015 році і до 44,2 мільйона барелів на день до 2025 року. Після чого почнеться поступове зниження до 39,6 мільйона барелів на день до 2040 року.

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