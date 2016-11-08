Енергоатом та China National Nuclear Power домовилися про розвиток співпраці

В ході наради, яка відбулась 28 жовтня 2016 року в Києві, представники НАЕК «Енергоатом» поінформували про баланс енергосистеми України, структуру Енергоатома, проекти модернізації українських АЕС в контексті діючої Комплексної зведеної програми підвищення безпеки (КзППБ), стан реалізації проекту «Енергетичний міст Україна ‒ ЄС», і плани щодо реалізації проекту добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

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З 24 по 28 жовтня 2016 року китайська делегація відвідала головний офіс НАЕК «Енергоатом» та ВП Хмельницька АЕС. В ході візиту на майданчик Хмельницької АЕС китайська делегація відвідала територію АЕС: БЩУ енергоблоку №1, машзал, а також будівельний майданчик енергоблоків №3 і №4. Була проведена зустріч з керівництвом ХАЕС, в ході якої китайська делегація змогла ознайомитися з роботою АЕС і станом будівельних конструкцій Х3/Х4.

Представники CNNP презентували основні напрямки діяльності компанії, стан реалізації модернізації блоків на Тяньваньській АЕС (Китайська народна республіка).

Довідка. China National Nuclear Power Co., Ltd. займається інвестуванням, будівництвом, експлуатацією і управлінням ядерно-енергетичних проектів. Компанія експлуатує 12 атомних енергоблоків із встановленою потужністю 9 773 МВт. Компанія базується в Пекіні (Китай). CNNP є дочірньою компанією Китайської національної ядерної корпорації (CNNC).