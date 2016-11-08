Енергоатом та іспанська IDOM Nuclear Services домовилися про розширення співпраці

Метою зустрічі, яка відбулася 26 жовтня 2016 року в Києві, була презентація досвіду та можливостей компанії IDOM NS в ядерно-енергетичній галузі в частині інженерних та консалтингових послуг, ознайомлення представників IDOM NS з графіком та заходами КзППБ, проектом будівництва ЦСВЯП, управлінням ресурсом та продовженням терміну експлуатації енергоблоків, заходами з підвищення потужності АЕС України.

В рамках зустрічі представники компанії IDOM NS презентували власний досвід у виконанні проектів в новому будівництві, технічному обслуговуванні, реконструкції, модернізації, виведення з експлуатації об’єктів в ядерно-енергетичній галузі та в сфері консалтингових інженерно-технічних послуг на всіх етапах життєвого циклу АЕС.

В свою чергу представники НАЕК «Енергоатом» проінформували представників компанії IDOM NS про стан виконання КзППБ (проекти АСУ ТП та проекти з пожежної безпеки), стан та плани реалізації проекту ЦСВЯП, управління ресурсом та продовження терміну експлуатації енергоблоків, заходи з підвищення потужності АЕС України.

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Довідка. Група компаній IDOM надає інжинірингові та консалтингові послуги в низці напрямів діяльності, включаючи ядерну галузь, як на внутрішньому ринку (Іспанія), так і на міжнародному рівні (МАГАТЕ, AREVA та ін.) та спеціалізується в таких сферах як зняття ядерних установок з експлуатації, питання сейсміки, протипожежний захист, управління старінням та поводження із відпрацьованим ядерним паливом. Основними замовниками послуг компанії IDOM NS є іспанський орган ядерного регулювання (CSN) та іспанські атомні електростанції.