Доходи Росії від експорту газу впали майже на третину

Доходи Росії від експорту газу в січні-вересні 2016 року склали 21,578 мільярда доларів, що на 31,1% менше показника за аналогічний період 2015 року, повідомляє Прайм з посиланням на дані російської Федеральної митної служби (ФТС).

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"У фізичному вираженні Росія в січні-вересні 2016 року експортувала 139,5 мільярда кубометрів газу (зростання на 6% порівняно з січнем-вереснем 2015 року), у тому числі до країн далекого зарубіжжя - 116,3 мільярда кубометрів (зростання на 11,8%), до країн СНД - 23,3 мільярда кубометрів (зниження на 15,27%)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2015 року, за даними ФМС, Росія експортувала 185,5 мільярда кубометрів газу, отримавши 41,8 мільярди доларів доходу.