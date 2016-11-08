Україна та Словенія домовилися про співпрацю у сфері енергоефективності

Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук та державний секретар Міністерства інфраструктури Словенії Клемен Потишек підписали меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива між відомствами.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України Петра Порошенка, меморандум спрямований на активізацію двостороннього співробітництва України та Словенії у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних джерел енергії.

Документ передбачає обмін інформацією про механізми реалізації проектів у зазначених сферах, обмін досвідом використання інтелектуальної енергетики" і відновлюваних видів енергії, а також виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні, 8 листопада, перебуває з офіційним візитом в Республіці Словенія.