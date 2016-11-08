Лондонський суд зняв арешт з активів Коломойського у рамках позову "Татнефти" - Bloomberg

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що суд також прийняв сторону Боголюбова і Олександра Ярославського, і відхилив позов "Татнефти", "зважаючи на відсутність реальних шансів на успіх справи".

Нагадаємо, у квітні цього року "Татнефть" повідомила про ініціювання судового розгляду в Англії проти українських бізнесменів у справі про постачання нафти на Кременчуцький НПЗ. Компанія хотіла відшкодування 334 млн доларів збитків і відсотки.

Тоді адвокат Боголюбова Алі Малек в суді заявив, що ця вимога "несвіжа". Також він додав, що "у претензії закінчився термін давності".

Після цього Лондонський суд за позовом російської компанії "Татнефть" видав ордер на заморозку активів українського бізнесмена та екс-голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського й ще трьох українських бізнесменів на суму 380 мільйонів доларів.