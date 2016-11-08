"Нафтогаз" планує до кінця року застрахувати в американської ОРІС імпорт газу в Україну

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" має намір до кінця 2016 року підписати необхідні документи для отримання гарантій фінансової установи уряду США – організації OPIC (Overseas Private Investment Corporation) для подальшого фінансування імпорту газу американськими компаніями-трейдерами в літній період з подальшим його продажем взимку "Нафтогазу".

Про це повідомив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час парламентських слухань, які були присвячені питанню нарощування видобутку природного газу.

"Остаточно всі деталі будуть зафіксовані до кінця року", - сказав Вітренко.

За словами Вітренко, OPIC буде страхувати політичні ризики міжнародних американських банків, які будуть видавати кредити компаніям-трейдерам (також американським). Ці компанії, в свою чергу, будуть виділені гроші купувати імпортний газ влітку і продавати його "Нафтогазу" взимку, оскільки ціни улітку нижче, ніж на початку або під час опалювального періоду.

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"Міжнародні інвестиційні банки, які фінансуватимуть американські компанії, які будуть купувати і продавати природний газ. При цьому OPIC буде гарантувати, що через деяких політичних змін ці американські компанії не понесуть збитки", - сказав Вітренко.

Також він зазначив, що вигода для "Нафтогазу" буде полягати в тому, що холдингу не доведеться для закупівлі газу брати дорогі кредити в українських банках, наприклад, під 20% річних, а замість цього холдинг зможе використовувати дешевший капітал на міжнародному ринку.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" почав переговори і підготовку документів для залучення інвестицій на закачування газу в наступний зимовий період (2017-2018 років). Холдинг вів переговори з американською урядовою організацією OPIC, а також з участю інвестиційного банку Goldman Sachs та Міжнародною фінансовою корпорацією.

Також "Нафтогаз" залучає кредити Європейського банку реконструкції та розвитку, а також кредитні гарантії Світового банку для закупівлі імпортного газу для проходження опалювального сезону 2016-2017 років.