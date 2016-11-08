Україна з початку року збільшила імпорт нафти майже в 3 рази

Україна протягом січня-жовтня 2016 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 144 мільйонів доларів, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

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Основні поставки нафти (97,7%) було здійснено з Казахстану - на суму 140,7 мільйона доларів, решта обсяги (2,3%) припали на Румунію – 3,3 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна 2015 року порівняно з 2014 роком, за даними Фіскальної служби, скоротила імпорт нафти в грошовому вираженні на 39,2% - до 89 мільйонів доларів.

Протягом січня-вересня 2016 року імпорт сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні склав 122,3 мільйона доларів, що в 5,6 разів більше, ніж за аналогічний період 2015 року.