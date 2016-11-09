Ціна нафти марки Brent опустилася нижче $45 на тлі підрахунку голосів у США

Про це пише РБК.

На торгах в Лондоні ціна нафти марки Brent опустилася нижче позначки $45 за барель, востаннє на цих рівнях нафта торгувалася на початку серпня 2016 року.

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Станом на 4:28 за київським часом, за один барель Brent на біржі давали $44,8.

Нафта дешевшає з 19 жовтня, коли ціна Brent перевищила позначку $53 за барель.

Як повідомляв УНІАН, попит на нафту в світі до 2021 року за прогнозами ОПЕК складе 99,2 мільйона барелів на день (проти 93 мільйона барелів на день в 2015 році), що на 1 мільйон барелів на день більше минулорічного прогнозу.