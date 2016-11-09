Президентство Трампа призведе до періоду низьких цін на нафту - прогнози

Про це пише економічний оглядач DW Андрій Гурков.

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За його словами, є дві основні причини, через які прихід Дональда Трампа у вашингтонський Білий дім, швидше за все, обернеться дешевою нафтою. Перша - загальна установка мільярдера на протекціонізм. У Росії, захопленій продовольчим ембарго, імпортозаміщенням і підтримкою вітчизняних виробників з держскарбницею, яка міліє, протекціонізм вважають доброю справою. В Америці і Європі абсолютна більшість експертів, включаючи численних нобелівських лауреатів з економіки, не втомлюються нагадувати: вільна торгівля - одна з головних передумов процвітання західних суспільств.

Але Трамп так не вважає. Він обіцяв своїм виборцям "зробити Америку знову великою" і переконаний, що найкращий спосіб для досягнення цієї мети - митні бар'єри, покликані повернути в США робочі місця на трудомістких і малокваліфікованих виробництвах 20-го століття (вугілля, сталь, текстиль), які в ході глобалізації пішли в країни з дешевою робочою силою, насамперед у Китай.

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Іншими словами, замість того, щоб копітко займатися структурними реформами, підтримкою перспективних виробництв 21-го століття і масовим перенавчанням населення, Трамп, як і належить популісту, має намір вдатися до простих і, нібито, швидкодіючих засобів: захистити США з допомогою імпортних мит від закордонних товарів, особливо китайських.

Ясна річ, що Китай відповість таким же протекціонізмом, і почнеться торгова війна, пише автор. Від неї (всупереч очікуванням самого Трампа) неодмінно постраждають обидві країни, адже вони - два головних споживачі нафти на планеті. Якщо США в результаті впадуть в рецесію, як передбачають фахівці, а в Китаї ще більше сповільниться або навіть припиниться зростання ВВП, то можна собі уявити, наскільки впаде в двох країнах попит на бензин, дизель для вантажівок і океанських контейнерних суден, гас для літаків, сировину для хімічної промисловості.

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Але навіть якщо американські законодавці не дозволять новому президенту розгорнути повномасштабну торговельну війну з Китаєм - на якісь протекціоністські експерименти США за такого президента, напевно, підуть (наприклад, розірвання або зрив угод про свободу торгівлі), і це неминуче призведе до уповільнення темпів зростання всієї світової економіки. Така перша причина, через яку прихід республіканського кандидата в Білий дім загрожує дешевшою нафтою.

Друга причина - установка Дональда Трампа на прискорення сланцевої революції і його відверте нехтування екологічними міркуваннями. Проти широкого використання технології фрекінгу (гідророзриву пласта) для видобутку нафти і газу з сланцевих порід не заперечує і кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон, але у неї хоча б вельми амбітні плани щодо захисту навколишнього середовища, включаючи програму розвитку відновлюваної енергетики.

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А ось Трампа проблема зміни глобального клімату взагалі не цікавить, і він у межах своєї ідеї реіндустріалізувати Америку і знизити її залежність від імпортних товарів, у тому числі і зарубіжних енергоносіїв, буде всіляко сприяти розширенню видобутку нафти, газу, вугілля на території США. Тут можливі і прямі програми держпідтримки, і зняття різних екологічних обмежень, і дозвіл на посилений експорт нафти та зрідженого газу.

Така політика знизить собівартість видобутку сланцевої нафти в Сполучених Штатах, обсяги її виробництва зростуть, і це перекреслить нинішню стратегію Саудівської Аравії, спрямовану на те, щоб з допомогою відносно низьких цін збанкрутувати як можна більше американських сланцевих компаній.

Так що саудівцям, щоб зберегти свою частку на ринку США, доведеться піти на подальше зниження цін. І ми побачимо новий виток тієї спіралі вниз, яка розкручується з 2014 року. У такому разі в жах від Трампа прийдуть вже росіяни. Ну, а європейцям залишиться хоча б втіха, що на бензоколонках можна буде дешево заправитися.

Як повідомляв УНІАН, у США стали відомі результати виборів у президенти, в яких переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Ціна нафти марки Brent опустилася нижче $45 на тлі підрахунку голосів у США.