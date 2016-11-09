Уряд створив компанію "Магістральні газопроводи України"

Кабінет міністрів України в рамках реформування державного енергохолдингу «Нафтогаз України» ухвалив рішення про створення нової компанії-оператора газотранспортної системи - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України».

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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Згідно з планом реструктуризації НАК «Нафтогаз України» Міненерговугілля розробило проект постанови, яким передбачається створення публічного акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України», 100% акцій якого перебувають у власності держави, з метою виділення (із структури «Нафтогазу» - УНІАН) діяльності з транспортування та зберігання природного газу», - сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, додавши, що дане рішення відповідає Третьому енергопакету ЄС.

Крім того, цією постановою у власність новоствореної компанії було передано будівлю вартістю 3,86 млн грн.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2015 році уряд ініціював реформу «Нафтогазу» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакета Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам. Тоді ж - у 2015 році - Кабмін ініціював передачу «Нафтогазу» з управління Міненерговугілля в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Навесні поточного року було завершено формування наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Поділ «Нафтогазу» є однією з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей період Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку представляли різні моделі функціонування компанії.

22 вересня 2016 року Кабмін ухвалив постанову, якою вивів держхолдинг «Нафтогаз України» з підпорядкування Мінекономрозвитку і перепідпорядкував собі з тим, щоб надалі колегіально здійснювати управління компанією. Крім того, Кабінет міністрів України затвердив план реструктуризації "Нафтогазу України", що передбачає передачу під окрему юрисдикцію новим компаніям-операторам діяльності з транспортування та зберігання природного газу.