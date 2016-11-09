"Газ України" приєднали до "Нафтогазу"

Кабінет міністрів ухвалив рішення приєднати дочірню компанію «Газ України», яка раніше займалася реалізацією газу споживачам, до материнського холдингу «Нафтогаз України» з метою взаємозаліку кредиторської й дебіторської заборгованості компаній і збільшення активів холдингу. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

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«Проект був розроблений Мінекономрозвитку на основі пропозиції «Нафтогазу України». Раніше правління «Нафтогазу» прийняло рішення про реорганізацію компанії «Газ України» шляхом приєднання цієї дочірньої компанії безпосередньо до «Нафтогазу», - повідомив перший віце-прем'єр-міністр і глава Мінекономрозвитку Степан Кубів.

За його словами, в результаті приєднання відбудеться взаємозалік кредиторської й дебіторської заборгованості, приєднання оборотних і необоротних активів, що приведе до збільшення активів «Нафтогазу».

«Дійсно, на сьогодні існує заборгованість (з боку «Газу України» - УНІАН) перед «Нафтогазом» на суму 15 млрд грн. При цьому для 11 млрд грн відсутні джерела погашення заборгованості... Є ризик того, що замість збільшення активів «Нафтогазу» може навіть відбутися зменшення активів і виникне дефіцит у компанії», - зазначив у свою чергу міністр фінансів Олександр Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, у 2000-2011 роках компанія «Газ України» займалася реалізацією природного газу споживачам України (облгазам, підприємствам і теплокомуненерго). У листопаді 2011 року компанія заявила про своє приєднання до «Нафтогазу». В подальшому функції реалізації газу перейшли безпосередньо до холдингу.

За час роботи «Газ України» багато споживачів не повністю розрахувалися з компанією, в результаті чого у дочірньої структури виникли багатомільярдні борги перед «Нафтогазом».

У середині квітня 2016 року голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що холдинг планує ліквідувати «Газ України» шляхом приєднання до «Нафтогазу».