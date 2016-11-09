Уряд схвалив концепцію розвитку атомної галузі до 2020 року

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу схвалив концепцію розвитку атомно-промислового комплексу України до 2020 року.

"Прийняття розпорядження... дозволить створити на території України виробництво ядерного палива і його компонентів з метою забезпечення диверсифікації поставок, імпортозаміщення та задоволення потреб АЕС України в ядерному паливі власного виробництва в повному обсязі", - прокоментувала міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

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За інформацією прес-служби Міненерговугілля, ця концепція стосується розвитку не тільки генерації (АЕС, оператором яких є Національна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"), але і всієї атомної промисловості України.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Насалик повідомив, що Україна і Казахстан мають намір підписати меморандум про створення спільного підприємства з видобутку урану, який надалі буде використовуватися в якості ядерного палива для атомних станцій.

19 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна нарощуватиме генеруючі потужності з виробництва електроенергії на атомних і гідроелектростанціях.