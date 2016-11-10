Ціни на нафту зростають після падіння напередодні

Ф'ючерси на нафту марки Brent відкривають торги невеликим зростанням, повідомляє Прайм.

"До 7:30 вартість бареля "чорного золота" на торгах в Лондоні зростання на 0,2% до 46,26 долара. Контракти на американську нафту WTI навпаки демонструють невелике зниження на 0,1% до 45,25 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Приводом до цього стала слабка статистика від Міненерго США. Як виявилося, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 4 листопада, зросли на 2,4 мільйона барелів - до 485 мільйонів. Експерти очікували зростання запасів, але в меншому обсязі – лише на 1,33 мільйона барелів.

Крім того, аналітики очікують, що новообраний президент Дональд Трамп зробить ставку на підтримку американської нафтової промисловості, що призведе до відновлення видобутку і спровокує глобальне зростання пропозиції нафти. Зокрема, експерти BMI Research очікують зростання видобутку нафти і газу в США вже в 2017 році.