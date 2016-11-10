Італійська Enel продає всі свої активи в російській електроенергетиці

«Ми не можемо сказати, що «продаємо Росію» або «купуємо Росію», ми будемо вдосконалювати наші активи, як і в інших країнах», – говорив рівно рік тому інвесторам тодішній гендиректор «Енел Росія» Франческо Стараче. Тоді італійська Enel, якій в «Енел Росія» належить 56,4%, розпочала оцінку ефективності російських активів, пишуть "Ведомости".

Через рік «Енел Росія» може бути продана цілком, можливість такої угоди зараз розглядає «Інтер РАО», розповіли «Відомостям» три людини, які знають про це від обох компаній. За словами двох співрозмовників «Ведомостей», найближчим часом делегація «Інтер РАО» відправиться на об'єкти «Енел Росія» для їх оцінки. Угода може бути укладена вже до середини грудня, додає один з них. Сума можливої операції співрозмовникам «Ведомостей» невідома.

Представники «Енел Росія» і «Інтер РАО» від коментарів відмовилися.

Читайте також"Нафтогаз" подав позов проти Росії з вимогою відшкодувати $2,6 мільярда за втрачені в Криму активиEnel придбала частку в «Енел Росія» (колишня ОГК-5) в 2007 р. за 85 млрд руб. (близько 2,4 млрд євро). Італійська компанія стала першим іноземним інвестором в російську електроенергетику. Виходячи з котирувань Московської біржі, зараз цей пакет коштує в 10 разів менше -17,5 млрд руб., або 245 млн євро. За 10 років компанія лише раз опинилася в збитках, однак вони були паперові через знецінення основних засобів. Але дивіденди «Енел Росія» платила лише двічі – за 2013 і 2014 рр. На частку Enel довелося 2,7 млрд руб.

Якщо угода відбудеться, то у Enel в Росії залишиться лише 49,5% в енергозбутовому СП з групою ЕСН Григорія Березкіна – «Русэнергосбыте». Основним клієнтом цієї компанії є РЖД.

Для «Інтер РАО» це буде, навпаки, вдала угода.

Залучення іноземних інвесторів в російську енергетику було важливо як індикатор успішності реформи РАО «ЄЕС Росії», говорить керівник групи досліджень і прогнозування АКРА Наталія Порохова. Їм обіцяли лібералізацію електроенергетики, але зробили далеко не все і не в строк, розповідає Порохова. Сильним ударом стала і девальвація рубля, що відбулась в грудні 2014 р., додає вона. При цьому інструментів для залучення нових інвестицій немає. Дія угод щодо постачання потужності, що забезпечували повернення інвестицій у будівництво нових енергоблоків з високою прибутковістю, майже завершена, очікування інвесторів щодо майбутнього ринку електроенергетики досить консервативні, підкреслює Порохова.