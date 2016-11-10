"Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії майже до 34 мільярдів

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-жовтні 2016 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 6,6% - до 33,894 мільярда гривень, йдеться в звіті компанії.

Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію за січень-жовтень склали 30,704 мільярда гривень (90,6%).

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 12,069 мільярда гривень.

Вироблення електроенергії компанією за січень-жовтень 2016 року зменшилася порівняно з січнем-жовтнем 2015 року до 65,286 мільярда кВт-год з 72,112 мільярда кВт-год. За десять місяців поточного року частка "Енергоатому" в загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні склала 52,3%.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2015 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2014 роком на 41,6% - до 39,345 мільярда гривень. У 2014 році дохід компанії зріс на 34,9% - до 27,794 мільярда гривень.

За 9 місяців поточного року "Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 5% - до 29,514 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.