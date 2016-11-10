В'єтнам відмовився від будівництва за допомогою Росії першої в країні АЕС

Уряд В'єтнаму вирішив відмовитися від створення перших атомних електростанцій в країні, будувати які планувалося за допомогою Росії та Японії, заявив офіційний представник енергетичної компанії Vietnam Electricity, передає РБК.

Таке рішення прийнято у тому числі через зниження вартості інших джерел енергії, пояснив журналістам глава ради директорів Vietnam Electricity Зіонг Куанг Тхань.

Читайте такожХаной зіпсував плани Москви: В'єтнам не дозволить розміщувати на своїй території іноземні військові базиНафта і вугілля зараз набагато дешевше, ніж в той час, коли було прийнято рішення будувати АЕС, а уповільнення темпів економічного росту призвело до зниження попиту на електроенергію, сказав він. «Ядерна енергетика зараз менш конкурентоспроможна порівняно з іншими джерелами енергії, термінової необхідності в ній немає», — сказав він.

Уряд В'єтнаму в найближчі дні внесе пропозицію про скасування проекту будівництва АЕС в Національне зібрання, яке, як очікується, схвалить його до кінця листопада.