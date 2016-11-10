Країни ОПЕК у жовтні рекордно збільшили видобуток нафти

Країни ОПЕК у жовтні наростили сукупний видобуток нафти на 230 тисяч барелів на день у порівнянні з попереднім місяцем - до рекордного показника в 33,83 мільйона барелів на день - завдяки відновленню обсягів видобутку в Нігерії, Лівії, а також рекордно високою видобутку в Іраку, повідомляє Прайм з посиланням на щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

"У річному вираженні в жовтні видобуток країнами ОПЕК зросла майже на 1,3 мільйона барелів на день", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що видобуток в Іраку в жовтні порівняно з вереснем зріс на 10 тисяч барелів на день і становив 4,59 мільйона барелів на день, нафтовидобуток Нігерії збільшився до 1,57 мільйона барелів на добу, а Лівії до 0,51 мільйона барелів.

"Видобуток Ірану в звітному періоді склала 3,72 мільйона барелів на добу проти вересневих 3,68 мільйона барелів. При цьому нафтовидобуток в Саудівська Аравія знизилася до 10,55 мільйона барелів на день з 10,61 мільйона у вересні", - інформує видання.

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Це останні офіційні і публічні дані МЕА про видобуток, які опубліковані перед зустріччю ОПЕК у Відні, на якій країни планують досягти остаточних домовленостей щодо заходів стабілізації нафтового ринку. Новий рекорд "означає, що ОПЕК має погодити значне скорочення видобутку - ред.) у Відні, щоб здійснити свої алжирські домовленості", підкреслюється в доповіді.

Наприкінці вересня ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте за конкретним лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає.