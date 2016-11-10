Укренерго виступає за повну синхронізацію української енергосистеми з європейською

Про це заявив директор з комунікацій та міжнародного співробітництва «Укренерго» Михайло Бно-Айріян під час проведення Міжнародного Форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє».

Він поінформував про рішення керівника компанії Всеволода Ковальчука щодо запровадження проектного підходу до реалізації завдань з євроінтеграції та розповів про нову команду проектного офісу реформ. Повідомлено про конкретний перелік завдань, що здійснюватимуться проектними менеджерами з євроінтеграції найближчим часом.

Окрему увагу у виступі було приділено питанню інтеграції об’єднаної енергосистеми України з мережею континентальної Європи (ENTSO-E). Зокрема, було наголошено на тому, що «Укренерго» підтримує повну синхронізацію української енергосистеми з ENTSO-E, що повинна стати логічним продовженням процесу запровадження нової моделі ринку в країні згідно з новим Законом «Про ринок електричної енергії».

«Це тривалий час, але загалом, незважаючи на деякий скепсис з боку експертного середовища, часова різниця між повноцінним впровадженням ринкової моделі та повної синхронізації не повинна перевищувати три роки, і за нашими оцінками, - це абсолютно прийнятний та реалістичний термін» - зазначив Михайло Бно-Айріян. Крім того, ним було наголошено, що проект «Енергетичний міст Україна-Європейський Союз» може стати першим етапом повної синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E.

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Представник «Укренерго» поінформував, що нещодавно було завершено дослідження проекту синхронізації енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи в рамках міжнародного консорціуму, який складався з представників європейських системних операторів – членів ENTSO-E. Дослідження підтвердило технічну можливість паралельної роботи української енергетичної системи з енергосистемою ENTSO-E (регіональна група континентальна Європа).

Наразі з експертів апарату ENTSO-E, представників ряду системних операторів – членів ENTSO-E, а також ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Молделектрика» сформовано проектну групу, завданням якої є підготовка, у відповідності до процедур ENTSO-E, каталогу заходів, який повинен чітко показати, які саме кроки технічного та інституційного характеру мають бути здійснені, аби стала можливою така синхронізація. Зазначений каталог очікується до затвердження та оприлюднення на початку наступного року.

Також директор з комунікацій та міжнародного співробітництва «Укренерго» Михайло Бно-Айріян повідомив: «Сьогодні енергосистема України працює в складі енергооб’єднання країн СНД та Балтії. Ми забезпечуємо балансування ОЕС України з підтриманням нульового значення сальдо-перетоку з суміжними енергосистемами – ЄЕС Російської Федерації та ОЕС Білорусі. Ця ситуація може продовжуватися й надалі, але вона не дозволяє синхронізуватися з європейською енергосистемою для можливості повноцінного доступу України до енергетичного ринку Європи в процесі її інтеграції в європейське співтовариство. До того ж, Україна, приєднавшись до Договору про Енергетичне Співтовариство, взяла на себе зобов’язання про запровадження повноцінного ринку електроенергії всередині країни. А він буде викривлений без можливості імпорту, експорту та транзиту електроенергії».

Довідково.

Проект «Дослідження умов синхронізації енергосистем України та Молдови з європейською енергетичною мережею ENTSO-E»

Проект розпочався у 2013 році. Загальна мета проекту полягає у підтримці синхронного підключення української та молдовської енергосистем до континентальної частини європейської енергосистеми ENTSO-E на основі аналізу заходів, які необхідно вжити для того, щоб подолати можливі технічні, організаційні та юридичні перешкоди.

Головні цілі аналізу:

- дослідити можливість паралельної роботи української та молдовської енергосистем з синхронною зоною континентальної Європи (CESA), зважаючи на її технічні експлуатаційні стандарти;

- дослідити рівень імплементації технічних експлуатаційних стандартів ENTSO-E в українській та молдовській енергосистемах;

- проаналізувати розбіжності у відповідному законодавстві в галузі енергетики України і Молдови та країн ЄС.

Першою фазою проекту з приєднання є аналіз поточної ситуації та рівня готовності претендентів до інтеграції. Вона супроводжується оцінкою результатів відповідними технічними органами ENTSO-E і, якщо об’єднання буде вважатися здійсненним та вигідним з соціально-економічної точки зору, наступною фазою буде укладення Угоди про підключення між операторами передавальних систем України/Молдови та ENTSO-E, для того, щоб виконати технічні, організаційні та юридичні вимоги для об’єднання.