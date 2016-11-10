Тендер на модернізацію компресорної станції "Південнобузька" виграв український виробник





Про це свідчать результати аукціону, що транслювався онлайн в рамках системи електронних закупівель ProZorro.

У відкритих торгах на реконструкцію компресорної станції «Південнобузька» на замовлення Філії «УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» перемогла українська компанія ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» з пропозицією 1,321 млрд. грн.

Очікувана вартість торгів складала 1 356 909 000 грн. з ПДВ. Мінімальний крок зниження ціни - 1% (13 569 090 грн.). В аукціоні брали участь дві компанії: ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» та ПАТ Спеціалізоване монтажне управління №24.

Сумське машинобудівне НВО є одним з найбільших в Європі виробників газоперекачувальних агрегатів та комплектних компресорних станцій різного призначення; широкої номенклатури насосів, компресорів, центрифуг, обладнання для хімічної, газової та нафтопереробної промисловості, атомних електростанцій.

За оцінками експертів, 60% трубопроводів української газотранспортної системи експлуатується понад 30-ти років, 20% трубопроводів та арматури вимагають термінової заміни. 60% газоперекачувальних агрегатів повністю виробили свій ресурс, а 90% експлуатується понад 20 років з низьким ККД.

Як повідомлялося раніше, компанія «Укртрансгаз» приступила до нового етапу модернізації української газотранспортної системи. За словами співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича, у 2015 році контракт з німецькою компанією Ferrostaal Industrieanlagen GmbH на модернізацію компресорної станції «Бар» становив 1,817 млрд. грн. «Тоді закупівля була проведена без використання системи ProZorro. Завдяки системі електронних торгів вдалося провести максимально прозорий конкурс та залучити національного виробника, який запропонував найкращу ціну. Завдяки йому Україна заощадила півмільярда гривень», - повідомив експерт.

8 листопада 2016 р Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання перемогло в аукціонах, проведених за допомогою ProZorro, на реконструкцію компресорних станцій «Укртрансгазу» - «Задніпровська» і «Ананьїв». Загальна сума контрактів становила понад 2,7 млрд. грн. Значну частину обладнання в рамках комплексу робіт з модернізації компресорних станцій поставить ДП Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект», що входить до концерну «Укроборонпром».