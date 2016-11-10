Україна може почати поставки нафти до Білорусі для переробки – Зубко

Україна розглядає можливість давальницької переробки нафти на НПЗ Білорусі, за якої видобувна компанія переробляє нафту на НПЗ іншої компанії і отримує готові нафтопродукти, розплачуючись з компанією – власником заводу частиною цих нафтопродуктів.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадія Зубка.

Згідно з попередніми домовленостями, які були досягнуті на 24-му засіданні Міжурядової білорусько-української комісії з питань торговельно-економічного співробітництва під співголовуванням віце-прем'єр-міністра Зубко і заступника прем'єр-міністра Білорусі Володимира Сємашка, концерн "Белнефтехим" і українська "Укртранснафта" повинні до кінця року відпрацювати всі економічні аспекти співпраці з поставок Україною нафти до Республіки Білорусь за давальницькою схемою з використанням українських нафтотранспортних маршрутів, а також з переробки нафти на НПЗ Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році майже половина всього обсягу імпорту нафтопродуктів в Україну припала на Білорусь – 1,733 млрд дол. На другому місці (близько 20%) імпорт палива з Росії – 0,845 млрд дол., на третьому – з Литви (0,414 млрд дол., або 10,7%).

16 червня поточного року голова Державного агентства резерву України Вадим Мосійчук повідомив, що Україна буде створювати резерв нафтопродуктів і нафти обсягом понад 2 млн тонн у пропорції 70/30 відповідно. Мосійчук нагадав, що згідно з євродирективою від 2009 року, стабілізаційний запас має бути сформований європейськими країнами до 2023 року в обсязі 61 дня середньодобового споживання, або 90 днів середньодобового чистого імпорту.