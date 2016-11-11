"Газпром" розірвав угоду акціонерів щодо будівництва "Північного потоку-2"

Рада директорів російського газового монополіста «Газпрому» на засіданні в середу, 9 листопада, прийняла рішення про розірвання угоди акціонерів Nord Stream 2, повідомила компанія в п'ятницю.

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"Схвалити як угоду, у вчиненні якої є зацікавленість, заключення ПАТ "Газпром" угоди про розірвання угоди акціонерів компанії Nord Stream 2 AG", - наголошується в повідомленні компанії, передає Прайм.

Партнерами "Газпрому" за проектом є європейські компанії Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall. Планувалося, що вони стануть акціонерами (з частками по 10%) проектної компанії Nord Stream 2, яка в даний час на 100% належить "Газпрому".

Антимонопольний регулятор Німеччини дав згоду на створення такого СП, однак польський наприкінці липня висловив заперечення. На початку серпня партнери проекту повідомили, що вирішили відкликати подану в Польщі заявку про створення СП. Тепер сторони шукають нову модель реалізації проекту.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із "Північним потоком".