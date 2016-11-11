"Зоря" - "Машпроект" поставить устаткування для модернізації ГТС України

За повідомленням "Зорі" - "Машпроект", підприємство виготовить і поставить 9 газотурбінних двигунів потужністю 16 МВт для модернізації трьох компресорних станцій - "Південнобузька", "Задніпровська" і "Ананьєв".

"Обладнання буде поставлено в складі газоперекачувальних агрегатів виробництва ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання", яке виступає автором комплексного рішення для модернізації зазначених станцій і стало переможцем тендерів, проведених ПАТ "Укртрансгаз" в листопаді 2016 року. Двигуни виробництва ДП" Зоря "- "Машпроект" є невід'ємною частиною пропонованих ГПА. Вартість обладнання ДП "Зоря" - "Машпроект" в загальній вартості проекту не перевищує 30% ", - повідомляє сайт підприємства.

Підприємство зазначає, що спільні з Сумським НВО проекти були неодноразово успішно реалізовані і на практиці показали свою ефективність і надійність.

Також повідомляється, що оновлення потужностей, розпочате ПАТ "Укртрансгаз" принесе значний економічний ефект.

"Мова йде про виведення з експлуатації устаткування попередніх поколінь з низьким ККД і високою витратою паливного газу, який становить близько 2/3 тарифу на газ для споживачів. В ході модернізації будуть впроваджені в експлуатацію сучасні ГПА з актуальними показниками ККД (ККД двигуна ДГ90 становить 35 %) і екологічними характеристиками, відповідними вимогам Євросоюзу", - підкреслює" Зоря "-" Машпроект ".

Як повідомлялося, 8 і 10 листопада 2016 р Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання перемогло в аукціонах, проведених за допомогою "ProZorro", на реконструкцію компресорних станцій "Укртрансгазу" - "Задніпровська", "Ананьїв" і "Південнобузька". Загальна сума контрактів склала понад 4 млрд. грн.

Компанія "Укртрансгаз" приступила до нового етапу модернізації української газотранспортної системи. За словами співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Маруніча, в 2015 році контракт з німецькою компанією Ferrostaal Industrieanlagen GmbH на модернізацію компресорної станції "Бар" склав 1,817 млрд. грн.

"Тоді закупівля була проведена без використання системи "Prozorro". Завдяки системі електронних торгів вдалося провести максимально прозорий конкурс і залучити національного виробника, який запропонував найкращу ціну. Завдяки йому Україна заощадила півмільярда гривень", - повідомив експерт.

"Зоря" - "Машпроект" входить в концерн "Укроборонпром". Є одним з лідерів світового газотурбобудування. Постачає продукцію в країни Центральної і Південно-Східної Азії, на Близький Схід, в Східну Європу і Західну Африку. Підприємство має більш ніж 40-річну практику в створенні і випуску двигунів, що застосовуються в якості приводів газоперекачувальних агрегатів. Тільки на компресорних станціях ГТС України експлуатується 111 двигунів миколаївського провадження. Сьогодні понад 95% продукції ДП "Зоря" - "Машпроект" поставляється на експорт.