ОПЕК знизила прогноз-2017 з попиту на нафту

ОПЕК трохи погіршила прогноз світового попиту на нафту в 2017 році - на 0,01 мільйона барелів на добу порівняно з жовтневим прогнозом, до 95,55 мільйона барелів на день; прогноз на 2016 рік залишився незмінним – в середньому на рівні 94,4 мільйона барелів на день, повідомляє Прайм з посиланням на листопадовий доповідь організації.

Зазначається, що разом з тим ОПЕК знизила прогноз-2016 щодо поставок нафти з країн, що не входять до організації, на 0,1 мільйона барелів на день порівняно з жовтневою оцінкою - до 56,2 мільйона барелів на добу. Таким чином, показник за підсумками року знизиться на 0,78 мільйона барелів на день з рівня 2015 року.

"Перегляд пов'язаний з сильнішим, ніж очікувалося, зниженням пропозиції в третьому кварталі 2016 року з боку США, Мексики, Норвегії, Великобританії, Малайзії, Казахстану та Китаю", - пояснює організація.

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ОПЕК також очікує, що обсяг виробництва нафти в країнах, що не входять до картелю, у другій половині поточного року буде нижчим рівня першого півріччя, незважаючи на зростання кількості бурових установок у США, завершення періоду сезонного техобслуговування виробничих об'єктів, а також запуск низки нових проектів.

Прогноз по постачаннях на 2017 рік також переглянутий у бік зниження порівняно з жовтневим оцінкою - на 0,11 мільйона барелів на добу, до 56,43 мільйона барелів на день.

Попит на нафту ОПЕК, за прогнозами організації, 2016 року зросте порівняно з 2015 роком на 1,9 мільйона барелів – до 31,9 мільйона барелів на день, у 2017 році - на 0,8 мільйона барелів на день, до 32,7 мільйона барелів на день. Обидва прогнози покращено на 0,1 мільйона барелів на день порівняно з жовтневою оцінкою.