Кличко: Ми не будемо продовжувати контракт із "Київенерго"

«Тепломережі у місті в поганому стані. У них вичерпаний ресурс експлуатації. Як наслідок – часто відбуваються прориви. Тепломережі столиці сьогодні перебувають під управлінням «Київенерго». Концесія завершується наступного року. І ми розглядаємо можливість або передати всі тепломережі в муніципальне управління, або залучити міжнародних операторів (зараз ведуться такі переговори), які можуть взяти мережі в ефективне управління. Це міжнародні компанії, які мають досвід успішної роботи. Будемо шукати найбільш оптимальний варіант, щоби виправити всі недоліки, які були при роботі з «Київенерго», – зазначив Віталій Кличко.

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Мер підкреслив, що основою нового договору має стати енергоефективність, модернізація теплового господарства, зниження виробничих затрат, які дозволять у подальшому вплинути на тарифи, передає прес-служба КМДА.

«Наше завдання – щоби система ефективно працювала і кожен будинок мав холодну і гарячу воду та опалення», – наголосив мер Києва.

Говорячи про аварійну ситуацію на вул. Кіквідзе, 37, Київський міський голова зазначив, що мешканці будинку протягом тижня не могли викликати комунальні служби, щоби усунули аварію. Тож мер дав доручення голові Печерського району провести службове розслідування, чому місцеві чиновники вчасно не відреагували на аварію. А також наголосив, що завдання «Київенерго» – протягом доби усувати всі пориви, щоби в квартирах киян було тепло.

«Уже сьогодні ввечері всі мешканці цього будинку отримають тепло», – зазначив Віталій Кличко.