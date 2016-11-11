Вартість нафти Brent впала нижче за $45

Вартість нафти Brent знову впала, опустившись нижче цінової позначки в 45 доларів за барель, повідомляє Росбалт.

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"Так, в ході торгової сесії на Лондонській біржі січневі поставки нафти сорту Brent подешевшали на 2% і торгуються в межах 44,90 долара за барель. Останній раз учасники ринку фіксували таке падіння ціни на енергоресурси на початку листопада поточного року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті зниження енергетичного ринку зміцнився курс долара по відношенню до іноземних провідних валют.

На думку аналітиків, тепер, коли ринок повністю оговтався від шокової ситуації, спричиненої підсумками президентських виборів у США, інвестори стануть знову вкладати кошти в купівлю доларових активів. Ця політика неминуче призведе до падіння інтересу до сировинних активів та негативно позначиться на вартості "чорного золота".