У Кремлі заявили, що Путін знову розпорядився подати газ в український Генічеськ з окупованого Криму

У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін знову розпорядився подати газ в український Генічеськ з окупованого Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Путін сказав на зустрічі з головою окупаційної влади Криму Сергієм Аксьоновим.

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Зокрема, Аксьонов заявив, що надійшло звернення від жителів міста Генічеськ і Генічеського району Херсонської області України. «Люди просять дозволу про поставки природного газу з території Криму до цього місто і в цей район. Там ситуація близька до гуманітарної катастрофи, ситуація повторюється, як і минулого року, коли теж люди в розпал зими залишилися без тепла, без газу», - сказав він.

Аксьонов додав, що в минулому році це місто було забезпечене газом. «За поставки минулого року утворилася заборгованість 18 мільйонів рублів перед нашим ДУП «Чорноморнафтогаз». Заборгованість досі не погашена, однак оскільки ситуація там критична, Володимире Володимировичу, просимо вашого дозволу забезпечити такі поставки», - сказав він.

На це Путін відповів: «Треба, звичайно, налагодити фінансову дисципліну у відносинах з сусідами, це зрозуміло. Але, тим не менш, допомогти треба, так що зробіть все те саме, що і в минулому році».

Як повідомляв УНІАН, 2 січня 2016 року у Генічеську через різке зниження температури впав тиск у системі газопостачання, і більше 2 тис. абонентів багатоповерхових будинків і 400 абонентів приватного сектору залишилися без газу.

За даними НАК «Нафтогаз України», місто Генічеськ з початку окупації Росією Криму забезпечується газом з родовища Стрілецьке, розташованого у Херсонській області біля Арабатської стрілки. Так, поставки газу для потреб населення міста в літній період здійснюються за рахунок поточного видобутку на родовищі, а надлишок видобутого передається для тимчасового зберігання у ПСГ Глібовське, яке знаходиться на тимчасово окупованій території Криму. Взимку український газ відбирається з ПСГ і направляється в Генічеськ для покриття пікових рівнів споживання.

У НАК заявили, що з 1 січня окупаційна влада Криму протягом чотирьох діб блокували херсонський газ, що зберігається в Глібовському підземному сховищі. «Російський газ до Генічеська не поставлявся і не поставляється», - заявили в «Нафтогазі».

Голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов назвав проблеми з газопостачанням в Генічеську результатом російських провокацій.

Увечері 4 січня Крим нібито за особистою вказівкою Путіна відкрив засувку і пустив газ.

5 січня в Генічеської райдержадміністрації заявили, що газопостачання в Генічеську відновлено в повному обсязі.