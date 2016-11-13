Голова Генічеської РДА спростував заяву Кремля про подачу газу з окупованого Криму

Про це пише місцеве видання «Новий візит».

«Я, як українець, не дивлюся російські канали, але судячи з вступних дзвінків, розумію, що відбувається. По-перше, на території окупованого Криму немає свого газу і вони не можуть нам допомагати. По-друге, у нас дефіцит газу може виникнути при великих морозах протягом декількох тижнів. І його не вистачить тільки 30% абонентів, яких всього 6 000, а не 70 тис., як брешуть російські пропагандисти. Зараз в Генічеському районі газ в надлишку і ми самі можемо допомогти українцям в Криму. А по-третє, український Прем'єр-міністр Володимир Гройсман мені особисто пообіцяв, що найближчим часом проблема з газом в Генічеську буде вирішена державою», – заявив Воробйов.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін знову розпорядився подати газ в український Генічеськ з окупованого Криму.

Раніше, 2 січня 2016 року, у Генічеську через різке зниження температури впав тиск у системі газопостачання, і більше 2 тис. абонентів багатоповерхових будинків і 400 абонентів приватного сектору залишилися без газу.

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За даними НАК «Нафтогаз України», місто Генічеськ з початку окупації Росією Криму забезпечується газом з родовища Стрілецьке, розташованого у Херсонській області біля Арабатської стрілки. Так, поставки газу для потреб населення міста в літній період здійснюються за рахунок поточного видобутку на родовищі, а надлишок видобутого передається для тимчасового зберігання у ПСГ Глібовське, яке знаходиться на тимчасово окупованій території Криму.

Взимку український газ відбирається з ПСГ і направляється в Генічеськ для покриття пікових рівнів споживання. У НАК заявили, що з 1 січня окупаційна влада Криму протягом чотирьох діб блокували херсонський газ, що зберігається в Глібовському підземному сховищі.

«Російський газ до Генічеська не поставлявся і не поставляється», - заявили в «Нафтогазі». Голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов назвав проблеми з газопостачанням в Генічеську результатом російських провокацій.

Увечері 4 січня Крим нібито за особистою вказівкою Путіна відкрив засувку і пустив газ. 5 січня в Генічеської райдержадміністрації заявили, що газопостачання в Генічеську відновлено в повному обсязі.